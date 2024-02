Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gruppe Jugendlicher beim Dealen erwischt - Pkw-Einbrüche - Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag nach im Parkhaus des Kulturhauses eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 17 Jahren mit größeren Mengen Drogen erwischt. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei informiert. Als die Polizeibeamten eintrafen, standen die Jugendlichen in einer deutlich wahrnehmbaren Cannabis-Duftwolke. Bei der Durchsuchung zweier 17-Jähriger aus Lüdenscheid und Schalksmühle fanden die Polizeibeamten diverse Mengen an Marihuana und Haschisch, Tütchen mit Amphetaminen, diverse Ecstasy-Tabletten, Feinwaagen, Grinder, andere Tabletten sowie bei einem von ihnen einen verbotenen Schlagring. Ein 16-jähriger Lüdenscheider händigte Tüten mit Marihuana und verschreibungspflichtigen Tabletten aus. Die Polizei ermittelt wegen Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln, Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei einem 14-jährigen Altenaer wurden ein fremder Personalausweis und eine fremde Bankkarte gefunden. Deshalb ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Diebstahls. Drogen- und Drogenzubehör sowie Schlagring wurden beschlagnahmt. Die drei Jugendlichen mit den Drogen wurden mitgenommen zur Wache und dort ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Straße Im Schmidtschen Kamp versucht, die Seitenscheibe eines grauen Audis einzuschlagen. Dabei beschädigte der Täter auch den Kotflügel. Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter mehrere Gegenstände aus einem an der Schillerstraße geparkten schwarzen Renault gestohlen. Es fehlen unter anderem Bargeld, Haarschneidemaschinen, Staubsauger, Kompressor, Handyhalterung und Handtasche samt Inhalt.

Eine 65-jährige Lüdenscheiderin wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Altenaer Straße bestohlen. Während sie ihre Waren zusammensuchte, hatte sie ihre Handtasche auf den ausklappbaren Kleinkindersitz ihres Einkaufswagens gelegt. Ihr fiel nichts Verdächtiges auf. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die Geldbörse weg war. Sie ließ die ebenfalls verloren gegangenen Bankkarten sperren und erstattete Anzeige. Mit dem Portemonnaie sind diverse Kredit, Bank- und Kundenkarten, eine höhere Bargeldsumme und andere Unterlagen verloren gegangen. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben: Fast jeden Tag, an manchen Tagen auch mehrfach, zeigen Menschen im Märkischen Kreis an, dass sie beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen wurden. Am Donnerstag gab es Vorfälle in Lüdenscheid, Iserlohn und Meinerzhagen. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen; er macht es den Dieben am leichtesten. Doch geschickte Diebe greifen auch unbemerkt in Seitentaschen von Jacken. Deshalb sollten Portemonnaies möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell