POL-CE: 501 Euro für den guten Zweck - Erlös aus Konzert des Polizeiorchesters an das Frauenhaus übergeben

Bereits am Dienstag, 23.04.2024 erlebte die CD-Kaserne in Celle ein musikalisches Highlight der besonderen Art: Das Polizeiorchester Niedersachsen spielte unter der Leitung von Dr. Christian Sprenger ein rund zweistündiges Konzert. Dabei präsentierten die Musikerinnen und Musiker ein vielseitiges Programm mit Stücken aus über 50 Jahren Filmmusik. Der Erlös der Einnahmen des Konzertes geht in diesem Jahr an das Frauenhaus Celle e.V. Der Scheck in Höhe von 501 Euro wurde heute (21.05.2024) vom Leiter der Celler Polizeiinspektion, Frank Freienberg an die stellvertretende Vorsitzende des Celler Frauenhauses e.V., Jutta Krumbach übergeben. Der Geschäftsführer der CD-Kaserne, Kai Thomsen, freute sich, dass er mit der Nutzung der Räumlichkeiten diesen guten Zweck unterstützen konnte. Das Frauenhaus Celle bietet Frauen mit ihren Kindern Schutz und Unterstützung, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das Team besteht unter anderem aus Sozialarbeiterinnen und Beraterinnen und bietet den Frauen in dieser schweren Ausnahmesituation psychologische Unterstützung, Hilfe bei rechtlichen Fragen und bei der Wohnungssuche.

