Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Verdächtige nach Überfall in Lachendorf in Haft

Celle (ots)

Spezialkräfte des LKA haben am Donnerstagnachmittag (30.05.2024) in Peine drei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren stehen im dringenden Verdacht, den brutalen Überfall auf einen 80-jährigen Senior in Lachendorf am 17. April begangen zu haben. Der Festnahme waren umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Celle und der Staatsanwaltschaft Celle vorangegangen. Nach Auswertung der bei der Tatortaufnahme aufgefundenen Spuren und umfangreichen Recherchen auch über die Landkreisgrenzen hinaus erließ das Amtsgericht Celle Durchsuchungsbeschlüsse für vier Objekte im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig. Bei den Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Zudem wird nun geprüft, ob die Festgenommenen noch für weitere schwere Taten in Niedersachsen als Täter in Betracht kommen.

Die Tatverdächtigen wurden heute im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell