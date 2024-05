Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Celle. Nienhagen. (ots)

Der gestrige Abend (29.05.2024) endete für einen 35jährigen Adelheidsdorfer anders als erwartet. Gegen 17 Uhr fuhr er mit seinem Motorrad auf das Gelände einer Tankstelle in Nienhagen. Direkt neben ihm befand sich ein Polizeibeamter in zivil. Als der Motorradfahrer dann seinen Helm abnahm, erkannte ihn der Polizeibeamte: der Mann wurde per Haftbefehl gesucht und war im Bereich der Polizeiinspektion Celle in der Vergangenheit mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer sowie diverser Betäubungsmitteldelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis. Auch der Motorradfahrer erkannte den Gesetzeshüter als solchen und trat zunächst zu Fuß die Flucht über die Dorfstraße in ein angrenzendes Waldstück an. Dabei mussten einige Autofahrerinnen und Autofahrer bremsen und ausweichen. Nach einer kurzen Verfolgung gab der leicht alkoholisierte Mann seine Flucht dann auf und wurde von dem Polizeibeamten festgenommen. Ein hinzugerufener Streifenwagen brachte den Mann zur Dienststelle in Celle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurden diverse Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

