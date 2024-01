Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Aufbruch eines Warenautomaten in Sievern - Hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (27.01./28.01.2024) versuchten bislang unbekannte Täter einen WArenautomaten in der Straße Schaafdrift in Sievern aufzubrechen. Nach Angaben des Geschädigten könnte sich die Tat gegen 01:30 Uhr ereignet haben. Die unbekannten Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Automaten entstand jedoch ein enormer Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

