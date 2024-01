Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Rechtsüberholen und anschließendem Ausbremsen

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Am Sonntagmittag (29.01.2024), gegen 12:20 Uhr, fuhr der 35-jährige Geschädigte mit ca. 140km/h auf dem Überholfahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Hagen in Fahrtrichtung Cuxhaven. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer näherte sich dem schwarzen Mercedes des Loxstedters von hinten unter Betätigung der Lichthupe. Anschließend scherte dieser auf den Hauptfahrstreifen aus und überholte den Geschädigten rechts. Danach ordnete sich der Beschuldigte mit seinem silbernen KIA mit vermutlich rumänischem Kennzeichen wieder auf den Überholfahrstreifen ein und bremste den Geschädigten auf ca. 20km/h runter. Zeugen oder Geschädigte, die Angaben zum Fahrzeugführer des KIA machen können oder ebenfalls in ähnlicher Art und Weise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 - 9280) zu melden.

