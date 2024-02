Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Seniorin an ihrer Wohnungstür ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (16. Februar, 22:20 Uhr) eine Frau (75) an ihrer Wohnungstüre auf der Franklinstraße ausgeraubt. Die Seniorin berichtete den Einsatzkräften, dass der Mann zuvor an ihrer Türe geklopft hatte. Nachdem sie die Türe geöffnet hatte, sah sie einen Maskierten, der mit einem Messer in der Hand Bargeld forderte. Nachdem sie dem Täter Bargeld aushändigte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine dunkle Gesichtsmaske getragen haben. Ein aufmerksamer Nachbar (18) eilte der Seniorin zu Hilfe und wählte den Notruf der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

