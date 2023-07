Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Brand in forensischer Klinik

Bedburg-Hau (ots)

Heute (06.07.2023) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve um 19:38 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage zu einem Zimmerbrand auf einer forensischen Station der LVR Klinik Bedburg-Hau auf dem Brückenweg alarmiert.

Aus unbekannter Ursache war in einem Patientenzimmer eine Matratze in Brand geraten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte das Personal die Patienten der betroffenen Station in einen sicheren Aussenbereich evakuiert. Auf Anweisung der Einsatzleitung mussten zusätzlich zwei weitere Stationen in dem Gebäude geräumt werden.

Das Feuer konnte durch einen Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz schnell gelöscht werden. Die betroffenen Räume wurden anschließend mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit.

Durch Rauchgase wurden 14 Personen verletzt. Darunter acht Mitarbeiter, wovon sechs durch den Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Kleve, Emmerich und Goch transportiert wurden. Zwei weitere Mitarbeiter und sechs betroffene Patienten konnten vor Ort versorgt werden.

Wegen der zunächst unklaren Anzahl an Verletzten wurde durch die Kreisleitstelle Kleve ein Massenanfall von Verletzten (MANV 10) ausgelöst, um weitere Rettungsmittel vor Ort sicherzustellen. Alarmiert wurde die Einsatzeinheit der Malteser.

Gegen 20:50 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann. 25 Feuerwehrfrauen und -männer waren vor Ort.

