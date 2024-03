Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei einer 29-jährigen Frau in Goch

Kleve - Goch (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 07. März 2024 überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei ein Kraftfahrzeug mit Klever Zulassung in Goch. Bei dem Datenabgleich der Personalien einer 29-jährigen Rumänien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Aufgrund einer vollstreckbaren Entscheidung durch das Amtsgericht Frankfurt am Main aus dem Jahr 2022 hat die Gesuchte eine Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro wegen eines gemeinschaftlich begangenen Diebstahls zu bezahlen. Da die Frau die Geldstrafe noch nicht gezahlt hat, ist sie zur Festnahme ausgeschrieben worden. Die Gesuchte wurde noch vor Ort verhaftet und zur Dienstelle der Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Hier konnte ein Bekannter der Verurteilten die erforderliche Geldstrafe in Höhe von 800 Euro plus 77,50 Kosten bezahlen. Damit konnte er die zu erwartende 40-tägige Haftstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell