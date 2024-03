BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte entwenden junger Frau das Portemonnaie

Münster (ots) - Eigentlich sollte man Dankbarkeit für das Hilfsangebot der Bahnhofsmission erwarten. Stattdessen ist ein 22-Jähriger am Mittwoch (6. März) in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Münster ausgerastet. Weil er mit einem anderen Gast in Streit geraten war, griff ein Mitarbeiter der Bahnhofsmission schlichtend ein und bat den aggressiven 22-jährigen ...

mehr