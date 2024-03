Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt ausrastenden Gast der Bahnhofsmission fest

Münster (ots)

Eigentlich sollte man Dankbarkeit für das Hilfsangebot der Bahnhofsmission erwarten. Stattdessen ist ein 22-Jähriger am Mittwoch (6. März) in der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Münster ausgerastet.

Weil er mit einem anderen Gast in Streit geraten war, griff ein Mitarbeiter der Bahnhofsmission schlichtend ein und bat den aggressiven 22-jährigen Polen, die Mission zu verlassen. Der bewarf den Mitarbeiter mit seiner Suppe, schüttelte ihn und drohte mit dem Wurf eines Glases. Aus Angst vor dem randalierenden Gast schlossen sich die Mitarbeiter der Bahnhofsmission ein und riefen die Bundespolizei, während der polizeibekannte Aggressor flüchtete.

An der Windthorststraße nahmen Bundespolizisten den Flüchtigen fest. Der leistete erheblichen Widerstand und wurde gefesselt zur Wache gebracht. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Ein Bundespolizist wurde leicht verletzt.

