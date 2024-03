Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 07. März 2024 um 15:30 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 28-jährigen Deutschen am Bahnhof in Gronau. Der Abgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Münster mit einem Haftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Gronau hatte ihn im Jahr 2022 wegen Diebstahl, Computerbetrug in elf Fällen, Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung sowie fahrlässigem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Der Gesuchte wurde noch vor Ort verhaftet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der Verurteilte zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Münster gebracht worden.

