POL-PDNR: PKW kommt von Fahrbahn ab, beschädigt Bepflanzung und flüchtet

Mudersbach (ots)

In der Nacht zum 22.10.2023 kam es in Mudersbach in der Adolfstraße im Zeitraum 01:30 bis 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Anhand der Spurenlage ist anzunehmen, dass ein Kraftfahrzeug die Adolfstraße aus Richtung Gosenbach befuhr, in einer Linkskurve aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mehrere bepflanzte Holzkisten durchschlug. Im Anschluss wurde das Fahrzeug stark nach links gelenkt und verteilte Holzlatten der beschriebenen Pflanzkästen über die gesamte Fahrbahnbreite. Der Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem Fahrzeug im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem unfallbeteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

