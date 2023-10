Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Fürthen (ots)

In der Zeit von Samstag, 21.10.2023, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 22.10.2023, 08.00 Uhr, kam es in Fürthen, Eichenweg, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die bislang unbekannten Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend entwendeten sie verschiedene Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell