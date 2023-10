Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schaffeldstraße; Unfallzeit: 04.10.23, 16.00 Uhr;

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde am Mittwochnachmittag ein 41-jähriger Pedelecfahrer aus Bocholt. Dieser hatte anhand von Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit den Radweg der Schaffeldstraße in Richtung Dingdener Straße befahren. Der Radweg befindet sich nördlich der Fahrbahn und ist für beide Richtungen freigegeben.

Eine 59 Jahre alte Autofahrerin aus Bocholt wollte von einer Einmündung (diese führt zu einem Autohaus) auf die Schaffeldstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, der Pedelecfahrer wurde hochgeschleudert und blieb auf dem Autodach liegen, bis er durch die Rettungskräfte versorgt und geborgen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Inwiefern die Pkw-Fahrerin den Pedelecfahrer übersehen hat oder seinerseits der Pedelecfahrer den Pkw, ist noch nicht geklärt. Erste Zeugenaussagen liegen bereits vor. Sofern noch nicht bekannte Zeugen Angaben machen können, werden diese gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

Ein Drogentest bei dem Pedelecfahrer verlief positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Eine Ärztin entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. (fr)

