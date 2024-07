Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährliches Parken im Barbarossa-Tunnel

Annweiler/B10 (ots)

Am heutigen Mittwoch wurde durch eine Streife der Polizeiwache Annweiler ein im Barbarossa-Tunnel in Richtung Pirmasens parkender Lkw festgestellt. Der Fahrer gab an, seine Ruhepause abzuhalten. Hierbei ragte sein Tankauflieger gefährlich in die Fahrbahn. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 140Euro entrichten und die Örtlichkeit verlassen.

