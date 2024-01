Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gartenhütte brennt nieder

Freiburg (ots)

An Neujahr, 01.01.2024, kurz vor 03:00 Uhr, ist eine Gartenhütte auf einem Grundstück im Grenzweg in Lörrach niedergebrannt. Eine Ausbreitung des Feuers auf einen benachbarten Kindergarten konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Allerdings barsten am Kindergartengebäude mehrere Scheiben und Rollläden wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden an der Hütte und am Kindergarten dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen.

