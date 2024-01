Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien/Häusern: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer kommt nicht mehr weiter

Freiburg (ots)

Am Neujahrmorgen, 01.01.2024, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Häusern nicht mehr weitergekommen. Der 45-jährige rief gegen 09:30 Uhr selbst die Polizei an. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits zuvor auf der Fahrt zwischen Menzenschwand und Häusern von der Straße abgekommen war. Dabei wurde ein Schild und das Auto beschädigt. In Häusern schließlich blieb der Autofahrer an einer Steigung stehen, da der Motor ausging. Das Auto rollte rückwärts gegen eine Mauer. Eine Alkoholüberprüfung bei dem Fahrer ergab rund 1,4 Promille. Er musste mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

