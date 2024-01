Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/Dogern: Einbrüche in Vereinsheime - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwochabend, 27.12.2023, und Freitagmorgen, 29.12.2023, sind Unbekannte in die Vereinsheime der örtlichen Fußballvereine in Albbruck und Dogern eingebrochen. In beiden Fällen gingen der oder die Täter mit brachialer Gewalt vor und brachen sämtliche verschlossene Räume und Behältnisse auf. Augenscheinlich waren sie auf der Suche nach Bargeld, andere Wertgegenstände blieben unberührt. Nur Süßigkeiten wurden entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Gebäuden liegt bei mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, entgegen.

