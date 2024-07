Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Landau / Herxheim (ots)

Am 02.07.2024 wurden im Zeitraum von 08:00 bis 13:00 Uhr in der Unteren Hauptstraße in Herxheim sowie in der Weißenburger Straße in Landau Kontrollstellen mit dem Augenmerk auf Gurt- und Handyverstöße eingerichtet. Dabei wurden insgesamt neun Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt, da sie nicht angegurtet waren. Des Weiteren mussten elf Fahrzeugführer bezeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Sie müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell