POL-NOM: Unfallflucht im Stadtgebiet Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Untere Straße; Freitag, 05.01.24, 02:10 Uhr - 15.30 Uhr

Northeim (cho) Im genannten Zeitraum wurde das geparkte Fahrzeug eines 25-jährigen Northeimers in der Unteren Straße, kurz vor der Einmündung zur Stubenstraße, seitlich beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss, ohne schadensregulierende Maßnahmen getroffen zu haben. Am geparkten Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

