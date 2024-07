Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrer

Landau (ots)

Am Vormittag des 02.07.2024 übersah eine 55-jährige PKW-Fahrerin in der Westbahnstraße bei der Einfahrt in den fließenden Verkehr aus einem Grundstück einen 22-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer erlitt dabei mehrere Schürfwunden und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

