Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Streitigkeiten unter Jugendlichen enden in gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Donnerstagabend (4. Januar) kam es am Karlsruher Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung dreier Jugendlicher. In deren Verlauf trat die Tatverdächtige dem Geschädigten gegen den Kopf.

Gegen 18:50 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung dreier Jugendlicher am Haupteingang informiert.

Beim Eintreffen der Beamten rangelten die Kontrahenten miteinander, ließen sich jedoch voneinander trennen.

Ersten Ermittlungen zufolge kamen drei 16-Jährigen wenige Minuten zuvor mit dem Zug am Bahnsteig 12 des Hauptbahnhofs an und begaben sich zum Haupteingang. Bereits auf dem Weg kam es zwischen diesen zu verbalen Streitigkeiten, welche am Haupteingang in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten.

Im Zuge derer lag der 16-jährige Geschädigte am Boden als ihm die gleichaltrige aus Montenegro stammende Tatverdächtige mehrfach mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf trat.

Eine unbeteiligte 21-Jährige kam durch die Auseinandersetzung zu Fall und verletzte sich leicht. Zudem ging ihr Mobiltelefon durch den Sturz kaputt.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen unter anderen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

