Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Helm und ohne Bremse

Annweiler (ots)

Am heutigen Dienstag fuhr ein 14-jähriges Mädchen in der Hauptstraße in Annweiler den Bürgersteig entgegen der Einbahnstraße. Ein aus der Quodgasse kommender Pkw musste an der Einmündung zur Hauptstraße anhalten. Dies sah das Mädchen zwar, konnte aber nicht anhalten, da ihr Fahrrad über keinerlei funktionierende Bremsen verfügte. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sie sich glücklicherweise nur an der Hand, obwohl auch ein Fahrradhelm nicht vorhanden war. Zur Behandlung wurde das Mädchen durch den Rettungsdienst vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht.

