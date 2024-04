Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Autofahrerin verhindert Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin durch Ausweichmanöver

Berod bei Hachenburg (ots)

Berod bei Hacheburg. Am frühen Nachmittag des 08.04.2024 kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L265 zwischen den Ortslagen Lautzert und Berod bei Hachenburg. Eine 21-jährige Autofahrerin befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Berod und beabsichtigte eine vor ihr fahrende Fahrradfahrerin zu überholen. Als sich die Pkw-Führerin bereits unmittelbar hinter der Radfahrerin befand, zog diese plötzlich nach links und beabsichtigte augenscheinlich in einen Feldweg abzubiegen. Die junge Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin gerade noch verhindern, musste dafür jedoch nach links ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. In dem angrenzenden Straßengraben kam der Pkw zum Stillstand. Weder die Fahrradfahrerin noch die Autofahrerin wurden durch den Vorfall verletzt, es kam zu keiner Berührung mit der Fahrradfahrerin. Am Auto der 21-Jährigen entstand Sachschaden. Die Fahrradfahrerin sprach noch kurz mit der Autofahrerin, entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Diese kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, ca. 50 - 60 Jahre alt, kurzes Haar, schlanke Statur und mit einem rosafarbenen Oberteil bekleidet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise in Bezug auf den Verkehrsunfall oder auf die Fahrradfahrerin. Mögliche Zeugen können sich telefonisch unter der Telefonnummer 02681 9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) melden.

