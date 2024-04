POL-PDNR: "Explosion" eines unbekannten Gegenstandes - Zeugenhinweise gesucht

Erpel (ots) - Am Sonntagabend bemerkte ein Verkehrsteilnehmer einen blauen Sprinter am Fahrbahnrand der L 252, wobei der Zeuge eine männliche Person wahrnahm, die Reifen auslud. Als der Mann bemerkte, dass jemand auf ihn aufmerksam geworden ist, flüchtete er mit dem Sprinter in Richtung Unkel. Die Polizei stellte vor Ort insgesamt sieben Motorrad-Altreifen fest. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

