Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Dörrenbach (ots)

Am 03.07.2024, zwischen 12:10 und 12:20 Uhr, kam es in Dörrenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Einbiegen von der Schulstraße in die Straße "Am Kolmerberg" an einen geparkten Pkw Mercedes Benz, C-Klasse mit GER-Kennzeichen. Der Schaden wird auf 4000.- Euro geschätzt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

