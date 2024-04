Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupfer vom Dach geklaut

Plettenberg (ots)

Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Einfamilienhaus an der Hechmecke gerufen. Wie die Bewohner feststellten, wurden Kupferrohre, die sich auf dem Garagendach befunden haben, durch unbekannte Täter entwendet. Es entstand ihnen somit ein dreistelliger Schaden. Am Sonntagabend seien die Rohre zudem noch da gewesen. Die Polizei in Plettenberg bittet um Hinweise und nimmt diese unter 02391 91990 entgegen. (lubo)

