POL-MK: Autos beschädigt

Hemer (ots) - Fahrzeuge beschädigt An der Wilhelm-Brökelmann-Straße in Hemer wurde zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag die Front eines Wohnmobils durch das gezielte Zerkratzen des Lacks beschädigt. Zudem wurde Samstagnachmittag der Reifen eines Pkw am Hagedorn in Ihmert durch einen Schnitt beschädigt. Die Tatzeit lag bei 14:20 bis 14:30 Uhr. Die Hemeraner Polizeiwache nimmt Hinweise unter 02372 90990 ...

mehr