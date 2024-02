POL-STD: Unbekannter versucht in Kirche in Buxtehude einzubrechen

Stade (ots) - Unbekannten Tätern ist es in der Zeit zwischen Donnerstag, den 08.02., 16:00 h und Dienstag, den 13.02., 07:00 h gelungen, auf einer Baustelle in Düdenbüttel in der Hauptstraße zwei dort aufgestellte Baucontainer aufzubrechen. Mit zwei Getränkekisten als Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die ...

