Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung nach Streitigkeiten im Straßenverkehr

Koblenz (ots)

Am Montag, 02.10.23, kam es gegen 12.30 Uhr zum Streit zwischen zwei Fahrradfahrern und dem Führer eines Motorrollers. Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten bezüglich eines angeblichen Verkehrsverstoßes beim Durchfahren eines Kreisels im Wallersheimer Weg. Nachdem alle Beteiligten in der Nähe des Kreisels angehalten hatten, griffen die Radfahrer den 65-jährigen Mann unvermittelt an und verletzten diesen durch Schläge und Tritte. Anschließend entfernten sie sich vom Ereignisort.

Es soll sich um zwei hagere Männer im Alter zwischen 20 - 30 Jahren auf Sporträdern gehandelt haben, die zur Tatzeit Helme und Sportbrillen trugen. Einer der beiden soll ein neon-orangefarbenes Shirt getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-103-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell