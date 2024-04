Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Praxiseinbruch und Fahrzeuge beschädigt

Hemer (ots)

Fahrzeuge beschädigt

An der Wilhelm-Brökelmann-Straße in Hemer wurde zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag die Front eines Wohnmobils durch das gezielte Zerkratzen des Lacks beschädigt. Zudem wurde Samstagnachmittag der Reifen eines Pkw am Hagedorn in Ihmert durch einen Schnitt beschädigt. Die Tatzeit lag bei 14:20 bis 14:30 Uhr. Die Hemeraner Polizeiwache nimmt Hinweise unter 02372 90990 entgegen.

Einbruch in Praxis

Am Montagmorgen um 5:30 Uhr wurde die Polizei durch einen Sicherheitsdienst über einen Einbruchsalarm einer Zahnarztpraxis an der Stephanstraße informiert. Dort stellten die Beamten fest, dass man durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in Behandlungsräume eingedrungen ist. Zum Diebesgut ist bisher nichts bekannt, womöglich konnte der Alarm die Täter abschrecken. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne positives Ergebnis. Die Polizei Hemer bittet um Hinweise, die Kriminalpolizei nahm am Tatort ihre Ermittlungen auf. (lubo)

