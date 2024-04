POL-MK: Vandalismus an Kindergarten

Altena (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen drangen Unbekannte in eine Tischlereiwerkstatt an der Rahmedestraße ein. Sie hebelten dazu ein Fenster auf und beschädigten dieses. Es wird geprüft, ob Gegenstände aus dem Betrieb entwendet wurden. Die Kriminalpolizei führte spurensichernde Maßnahmen durch. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Altena unter 02352 91990 entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

