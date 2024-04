Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Geschwindigkeitsmesswoche RoadPol Speed

Delmenhorst (ots)

Bei der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsinitiative zur Reduzierung von Verkehrsunfällen, genannt RoadPol Speed, beteiligte sich auch die Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch an den Geschwindigkeitsmesskontrollen.

Der Hintergrund und das Ziel der Geschwindigkeitskontrollen sind die Minimierung von schweren oder tödlichen Verkehrsunfällen aufgrund von überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit.

Um der Hauptunfallursache Einhalt zu gebieten, finden in regelmäßigen Abständen die RoadPol Speed Wochen statt. So fanden sich am Freitag, 19. April 2024 Beamte der Polizei Delmenhorst und der Autobahnpolizei Ahlhorn gemeinsam mit Messbeamten des Landkreises Oldenburg und der Stadt Delmenhorst zusammen und führten an 11 unterschiedlichen Standorten Messungen durch.

Insgesamt resultierten aus den Messungen am Freitagabend 199 Verstöße im Verwarngeldbereich, 75 Geschwindigkeitsübertretungen im Bußgeldbereich (sogenannte "Punkteverstöße") und 8 Fahrverbote. Auch die Benutzung von Handys während der Fahrt musste mehrfach festgestellt werden.

Um ein paar Geschwindigkeitsspitzen zu nennen: im Stadtgebiet Delmenhorst fuhr ein junger Mann bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften mit 97 km/h. In einer 100er-Zone im Bereich der Autobahn 28 fuhr eine Person 140 km/h. Im Landkreis Wesermarsch ist ein Pkw-Fahrer bei erlaubten 70 km/h mit 130 km/h gemessen worden.

Zwei Pkw-Fahrer versuchten sich der Verkehrskontrolle zu entziehen, nachdem sie die Polizeibeamten mit der "Anhaltekelle" sahen, wurden letztlich aber dennoch gestoppt und kontrolliert. Neben den zuvor festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen kommt dann ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Missachten von Anhaltezeichen durch Polizeibeamte auf die Fahrer zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell