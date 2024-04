Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer: Polizei sucht Zeugen

Iserlohn (ots)

Nach dem nächtlichen Unfall eines Pedelec-Fahrers sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Samstag gegen 3 Uhr an der Altenaer Straße, Einmündung Uferstraße, einen schwerverletzten Mann gefunden. Der 29-jährige Iserlohner wurde zunächst nach Iserlohn, später in eine Spezialklinik gebracht. Er schwebt nach aktuellem Stand nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ursache der Verletzungen war zunächst völlig unklar: Weil jeder Hinweis auf einen Verkehrsunfall fehlte, schrieben die Polizeibeamten zunächst eine Anzeige wegen des Verdachts einer Körperverletzung. Der Verletzte selbst konnte keine Angaben machen.

Fast vier Stunden später entdeckte ein Zeuge in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Uferstraße ein völlig demoliertes Pedelec, das offenbar mit einem Regenrohr kollidiert war. Der Verdacht, dass zwischen dem kaputten Pedelec und dem Schwerverletzten ein Zusammenhang besteht, bestätigte sich schnell. Der Verletzte muss sich zu Fuß auf den Weg gemacht haben. Die Polizei hofft nun, dass möglicherweise jemand den Pedelec-Fahrer auf seiner Fahrt, den Unfall oder den anschließenden Fußweg beobachtet hat. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell