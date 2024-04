POL-NOM: Auffahrunfall

Einbeck (ots) - Am Freitag, den 19. April 2024, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 22:35 Uhr ein 26-jähriger E-Scooter Fahrer aus Einbeck angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass am E-Scooter lediglich ein schwarzes Versicherungskennzeichen, welches am 29. Februar dieses Jahres seine Gültigkeit verloren hatte, angebracht war. Ein entsprechendes Strafverfahren ...

