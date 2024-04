POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Rennerde eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchwühlten die Möbel. Zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

