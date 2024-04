Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Halver (ots)

Eine 69-jährige Halveranerin wurde am Donnerstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Als sie ihre eingesammelten Waren gegen 11 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, war die Geldbörse aus ihrer Handtasche verschwunden. Beim Betreten des Ladens hatte sie noch etwas aus der Geldbörse herausgeholt. Sie ließ sofort ihre Bankkarte sperren, die mit in der Geldbörse gesteckt hatte, und erstattete einen Tag später Anzeige bei der Polizei. Die rät weiter dringend zur Vorsicht überall dort, wo sich viele (unbekannte) Menschen aufhalten. Diebe halten insbesondere in Discountern Ausschau nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper tragen, zum Beispiel in Innentaschen. Handtaschen sollten nicht in den Einkaufswagen gestellt oder angehängt werden. Geschickte Taschendiebe greifen auch in Handtaschen, die über der Schulter hängen, oder in die äußeren Manteltaschen oder sogar Gesäßtaschen. (cris)

