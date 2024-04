Lüdenscheid (ots) - Am Wochenende brannten in Lüdenscheid erneut mehrere Altpapiercontainer. Der erste Brand vom Wochenende wurde am Freitag gegen 16 Uhr am Brockhauser Weg in Gevelndorf rechtzeitig bemerkt. Zeugen entdeckten den qualmenden Behälter, die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Container zerstört wurde. Kurz nach 20 Uhr zerstörte ein Feuer einen Container an der Ecke Gutenbergstraße/Kettenberg. Die ...

