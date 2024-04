Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altpapiercontainer-Brände und Diebstahl eines Ford Transit

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannten in Lüdenscheid erneut mehrere Altpapiercontainer. Der erste Brand vom Wochenende wurde am Freitag gegen 16 Uhr am Brockhauser Weg in Gevelndorf rechtzeitig bemerkt. Zeugen entdeckten den qualmenden Behälter, die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Container zerstört wurde. Kurz nach 20 Uhr zerstörte ein Feuer einen Container an der Ecke Gutenbergstraße/Kettenberg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Samstag gegen 13.30 Uhr loderten die Flammen erneut in Gevelndorf - diesmal in einem Container an der Gutenbergstraße. Im Rahmen der folgenden Nahbereichsfahndung trafen die Polizeibeamten eine bereits wegen zahlreicher gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getretene 22-jährige Frau. Sie wurde zunächst zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei beschlagnahmte Fahrzeugschlüssel und Handy der Frau.

Zwischen Freitag, 19. April, und Freitag vergangener Woche wurde an der Ecke Talstraße/Neuenhofer Straße ein Ford Transit mit FRI-Kennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug parkte dort auf dem geschotterten Gelände. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

