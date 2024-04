Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 16-jähriger wird auf Kirmes durch Pfefferspray verletzt/Kirmeswagen und Spielwarenautoamten aufgebrochen/Bewohner überrascht mutmaßlichen Einbrecher

Werdohl (ots)

Ein 16-jähriger Werdohler wurde am Freitagabend, gegen 18:35 Uhr, auf der Kirmes durch Pfefferspray verletzt. Zuvor war es im Bereich der Goethestraße zwischen ihm und einem anderen, bislang unbekannten Jugendlichen zu einem Streit gekommen. Der Unbekannte sprühte dem 16-jährigen anschließend mit dem Spray ins Gesicht und entfernte sich. Er war korpulent, hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Jogginganzug. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Der 16-jährige wurde leicht verletzt. (schl)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Kirmesgelände zudem ein Verkaufswagen eines Schaustellers und ein Spielwarenautomat aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Süßigkeiten entwendet. Gegen 04:00 Uhr wurde durch einen Zeugen eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die sich von der Tatörtlichkeit entfernte. Möglicherweise steht sie im Zusammenhang mit der Tat. Weitergehende Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl 02392/9399-0 entgegen. (schl)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Rader Weg hat am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht. Der Unbekannte hatte sich zuvor gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus verschafft. Als der mutmaßliche Einbrecher den Bewohner anschließend wahrnahm, entfernte sich der ca. 1.60-1.70m große Mann, der einen dunklen Kapuzenpullover trug, in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl 02392/9399-0 entgegen. (schl)

