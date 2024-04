POL-MK: Drogendeal beobachtet - Durchsuchung

Kierspe (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstagabend wurde Am Nocken ein graues Citybike gestohlen. Der Besitzer hatte das Trekkingrad an der Straße abgestellt mit einem Gliederschloss lediglich den Rahmen mit einem Rad verbunden, so dass das Fahrrad leicht weggetragen werden konnte. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

