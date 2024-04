Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle an den Umleitungsstrecken zur A 45

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstag war die Polizei erneut im Rahmen einer Großkontrolle mit starken Kräften an den offiziellen und inoffiziellen Umleitungsstrecken unterwegs. 497 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen passierten die Kontrollstellen, darunter 241 mit ausländischer Zulassung. 142 Fahrzeuge wurden angehalten und kontrolliert. Von diesen Fahrzeugen hätten 40 nicht auf diesen Strecken fahren dürfen. Von diesen 40 Lkw hatten 37 ausländische Zulassungen. Ein Fahrzeug wurde wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt. Zwei Fahrer verfügten nicht über die notwendige Fahrerlaubnis für ihr Fahrzeug. In zwei Fällen war die Ladung nicht vorschriftsgemäß gesichert.

Auf den mit dem Schild "Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art" und Zusatz "Anlieger frei" gekennzeichneten Strecken stoppten die Polizeibeamten zehn Verkehrsteilnehmer, die nicht dort hätten fahren dürfen. Die eingesetzten Radarwagen stellten insgesamt 271 Verstöße fest.

Die Polizei wird ihre Kontrollen auch in Zukunft fortsetzen und appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich auch mit Rücksicht auf Anwohner und ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger an die geltenden Regeln zu halten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell