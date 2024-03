Lübeck (ots) - Am 12.03.2024 (Dienstag) versuchte ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in Oldenburg i. Holstein Geld aus der Kasse zu erlangen. Der Täter konnte ohne Diebesgut flüchten. Am 12.03.2024 (Dienstag) gegen 20:00 Uhr betrat eine männliche Person einen Discounter am Voßberg in Oldenburg durch den Haupteingang. Eine Mitarbeiterin des ...

mehr