Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spritgeld gespart

Erfurt (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte Diesel aus einem Baufahrzeug in Erfurt. Um kein Geld für die eigene Tankfüllung ausgeben zu müssen, machten sich die Diebe kurzerhand an einem Bagger in der Stotternheimer Straße zu schaffen. Mit Gewalt öffneten sie den Tankdeckel und zapften den Kraftstoff ab. Ganze 80 Liter im Wert von ca. 140 Euro floss aus dem Fahrzeug, bevor die Diebe unerkannt das Weite suchten. Ein 45-Jähriger bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen und informierte die Polizei. Es wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (SE)

