Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trampolin angezündet

Kierspe (ots)

Ein 15-jähriger aus Kierspe hat am Sonntagnachmittag, gegen 17:10 Uhr, nach derzeitigem Kenntnisstand ein auf dem Schulhof der Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße fest installiertes Trampolin angezündet. Der Feuerwehr gelang es in der Folge das Feuer zu löschen. Der 15-jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. (schl)

