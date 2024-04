Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl an oder aus Fahrzeugen/ Diebstahl aus Carport und Garage

Is.-Letmathe (ots)

An den Straßen Op Lückenkamp und Op Schultenkamp wurden in der Nacht zum Sonntag an drei Fahrzeugen Kennzeichen gestohlen. Die Polizei hat Anzeigen aufgenommen und die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben. Aus einem unverschlossen am Saatweg abgestellten Fahrzeug wurden in der Nacht zum Freitag Kleingeld, Fahrradschlüssel und Kundenkarten gestohlen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitag gegen Mittag wurde am Holzweg aus einem Fahrzeug eine Bohrmaschine gestohlen.

Aus einem Carport an der Straßen Waltersruh wurden mehrere Gegenstände gestohlen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwischen 3.16 und 3.48 Uhr zwei Unbekannte verschiedene Gegenstände mitnehmen, darunter ein Fahrrad. Alle Gegenstände wurden am Tag später auf einer Wiese in der Nähe gefunden. Unter diesen Gegenständen war auch ein Laptop aus der Garage von Nachbarn. Offenbar haben die Täter in mehreren Objekten zugegriffen. (cris)

