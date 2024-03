Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Simson rast ohne Licht durch Fußgängerzone

Zeulenroda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen Mitternacht in der Greizer Straße in Zeulenroda ein Kleinkraftrad Simson S51 durch Beamte der PI Greiz festgestellt. Als die Streifenbesatzung das Moped anhalten und kontrollieren wollte, ergriff der junge Fahrer die Flucht. Er schaltete die Fahrzeugbeleuchtung komplett aus und raste über die Greizer Straße durch die Fußgängerzone in Richtung Schleizer Straße. Dabei erreichte die Simson eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Am Stadtbrunnen kam das Kleinkraftrad unerwartet zum Stehen. Wie sich herausstellte, war am Motor ein Tuning-Zylinder mit 85 ccm Hubraum anstatt der serienmäßigen 50 ccm verbaut. Der 17-jährige Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, nicht bezahlter Kraftfahrzeugsteuer sowie der Durchführung eines nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennens verantworten. Das Moped wurde von der Polizei sichergestellt. Den Weg nach Hause trat der junge Mann zu Fuß an.

