LPI-G: Audi-Fahrer unter Alkohol

Zeulenroda (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:00 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Greiz auf dem Marktplatz in Zeulenroda einen stehenden VW Passat fest. Als die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, trat der junge Fahrer aufs Gaspedal und flüchtete. Der VW fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Goetheallee, bog dort in die Untere Gartenreihe ab und raste entgegen der ...

