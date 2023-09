POL-PDKO: Abschlussmeldung zu den Einsatzmaßnahmen anlässlich des Michelsmarktes 2023 in Andernach

Bendorf (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag kam es zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer 86-jährigen Frau in der Poststraße in Bendorf. Der Täter klingelte an ihrer Haustüre und gab sich als Mitarbeiter des Finanzamtes in Koblenz aus. Er wäre dort, um einen offenen Rechnungsbetrag für ihr Gebäude einzuziehen. Nach einem vorgetäuschten Telefonat des angeblichen Finanzbeamten mit der Tochter der Geschädigten ...

mehr